美国官员：特朗普将大规模对台军售

（联合早报网讯）美国国务卿蒂勒森今天抵达北京访华之际，路透社引述匿名美国官员透露，美国总统特朗普政府正在起草一项新的对台大型军售案，可能包括先进火箭发射系统和反舰导弹，规模大于前总统奥巴马卸任前叫停的军售案。

特朗普去年当选总统后，为中美台关系增添不确定性，外界关注美国对台军售政策是否有变。台湾总统蔡英文去年曾表示，希望美国持续售予台湾防御所需的武器，强化双方在军事领域的交流合作。

美国网媒“华盛顿自由灯塔”上周二（14日）引述匿名政府官员说，美国国务院和国防部早前虽批准了对台军售案，但奥巴马政府去年12月挡下这笔价值10亿美元（14亿新元）的订单，叫停的原因不明，但与特朗普去年12月2日与蔡英文通电话的时间点契合。

不过，路透社今天引述美国官员透露，特朗普政府如今具备政治意愿，希望对台进行显著的军售，其规模将比奥巴马叫停的军售案更大，估计超过10亿美元。

据知，特朗普政府希望加强台湾“不对称”的军力，让台军能抵御规模远远超出自身的中国大陆解放军军队。

不过，该官员指出，最新军售案估计需要几个月完成，甚至可能拖延到明年，因为白宫必须克服不少挑战，包括军售案可能触动北京的神经，进而影响中美在朝鲜问题等重要课题上的合作。此外，特朗普政府填补国安职务空缺的速度缓慢，也可能影响军售案的进度。

报道引述一名台北消息人士说，特朗普政府已和台湾当局就军售案展开讨论，白宫则不愿置评。

“华盛顿自由灯塔”消息指，特朗普政府可能会在特朗普与中国国家主席习近平下月初会见后，才公开对台军售计划。此时传出对台军售的消息，又正值蒂勒森昨天起访华，有舆论因此推断，这可能是特朗普与习近平会晤前进行的“喊价”。

对于特朗普有意扩大对台军售，台湾朝野反应不一。据“美国之音”报道，台湾立法院外交及国防委员会委员、国民党立委吕玉玲说，美国应考虑台湾的实际需求，“台湾有能力做的，他要卖给我们，台湾没能力做的，他又不卖给我们，这是让我们很头痛的问题。”

民进党立委黄伟哲则对特朗普政府向台出售更优良的武器表示肯定，但他同时指出，特朗普行径不可预测，台湾应谨慎应对。