杨洁篪会见蒂勒森：合作是中美唯一正确选择

（联合早报网讯）中国国务委员杨洁篪今天（18日）在钓鱼台国宾馆会见美国国务卿蒂勒森。

据新华社报道，杨洁篪表示，中美关系的重要性不言而喻。“保持中美关系长期健康稳定发展和两国建设性合作，符合我们双方和国际社会共同利益。”

他说，上个月，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通话，就推动新时期中美关系取得更大发展达成重要共识。正如习近平指出，合作是中美两国唯一正确的选择；中美合作，可以办成许多有利于两国和世界的大事。

杨洁篪也说，双方要按照两国元首通话精神，精心准备下阶段两国元首及各级别交往，确保重要高层交往顺利、成功、富有成果。双方要加强重要领域沟通对话，拓展外交、经贸、两军、执法、网络、人文、地方等方面交流合作。要妥善处理敏感问题，尊重彼此核心利益和重大关切。要继续加强重大国际地区问题上的沟通协调，为维护地区和世界的和平、稳定与繁荣作出更多贡献。

蒂勒森表示，美中关系十分重要。自尼克松总统访华以来，美中合作促进了彼此发展，为地区稳定和世界和平发挥了重要积极作用。

他说，美中双方也能努力妥善处理分歧，确保了两国不冲突不对抗，推进了互利合作。中国取得了巨大发展是世界的积极因素。美方愿同中方一道努力，积极准备好下阶段两国元首的交往，加强高层对话沟通，推进富有成效的合作，这符合中美两国和国际社会的利益。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了看法。