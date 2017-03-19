中国网络主播行业调查：高薪主播凤毛麟角

（联合早报网讯）随着一份“主播收入3.9亿补税6000万”消息的爆出，中国网络主播行业的收入问题再次变得敏感起来，主播行业的一些内幕也浮出水面。

据钱江晚报报道，第三方分析机构发布的多份报告显示，目前中国市场上共生长着200多家直播公司，其中，网络直播的市场规模约为90亿，网络直播平台用户数量已经达到2亿，同时进行直播的房间数量超过3000个。

据一份调研显示，33.1%的网络主播月收入500元以下，14.6%的网络主播月收入500~1000元，15.9%的网络主播月收入1000~2000元，18.0%的网络主播月收入2000~5000元，不到一成的网络主播月收入5000元~1万元，不到一成的网络主播月收入万元以上。

业内人士透露，经纪公司一般很少会和这些主播签雇佣合同，一家经纪公司往往会和五六百个主播有合作，如果都签雇佣合同的话，光社保这一块的成本就会达到很高的数额。“另外说实话，主播们多数也不愿意这样做，因为有雇佣关系的话将意味着要通过公司缴纳个人所得税，而现在他们与公司之间只有合作关系，对个人来说受到的约束和监管比较小，赚多赚少都是自己的，不交税的也很常见，这也是现在业内普遍存在的问题。”

另外，不少直播平台本身资质也不正规，更别提会有完善的财务制度，圈一波钱就跑的事儿也不少，就在今年2月份，据媒体报道，曾估值5亿的光圈直播倒闭，还欠下300万元左右的员工薪资。

随着直播平台自身发展的需要，平台逐渐意识到财务、税费等引发的法律问题，在规则上也日益趋于正规化，但是对于数量庞大，人员变动频繁的那部分个人主播，其监管难度依旧很大。