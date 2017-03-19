法律专家：共享单车押金充值款应交由第三方存管

（联合早报网讯）自去年以来，北京、上海、南京、珠海、深圳等许多城市都出现了共享单车。除由北京大学光华学院毕业的戴威创办的小黄车OFO、极客汽车创始人胡玮炜等人创办的摩拜小红车外，还有至少25种单车品牌，如永安行、小鸣单车、小蓝单车、智享单车、北京公共自行车、骑点、奇奇出行、7号电单车、黑鸟单车、酷骑单车、1步单车等等。其中，占有市场份额最大的是OFO和摩拜单车。

据法制日报报道，共享单车行情火爆的背后，也存在一些问题。多位法学专家近日接受《法制日报》记者采访时表示，共享单车涉及的法律问题需引起关注。

如今，用户使用OFO先要交99元押金，使用摩拜单车交299元押金，此外还有充值款，充值多少不等，单就押金一项，聚集的费用惊人。据公开资料，去年年底，OFO单车市场投放量最多，达到80万辆，摩拜单车60万辆，每一辆车有多人使用。如此，OFO和摩拜单车收取的押金数额不菲。而今年以来，使用单车的用户迅速增多，这两家公司收取的押金则会更多。

虽然押金可以秒退，但充值不退，存在法律风险。有法学专家接受《法制日报》记者采访时说：“押金那么高，是否合理？在个人无议价权的情况下，行政机关应当规范。押金会不会成为变相融资？这是金融监管部门需要关注的问题。”

在亚太网络法律研究中心和北师大法学院近日共同举办的“网络与法律对话”学术沙龙上，亚太网络法律研究中心主任、北京师范大学法学院教授刘德良说，单车公司收取巨额押金，在这种商业模式上，资金安全是最大的问题，存在金融风险。

他认为，从这个意义上讲，单车公司具有金融公司的属性，公司应将押金充值款等交由第三方账户单独存管。如果要交由第三方存管，需要相关金融部门出台相关意见措施进行规范。

刘德良同时指出，单车公司性质也并不是非此即彼的关系，从它收取押金充值款方面讲，也具有一定的金融属性，金融监管部门也应当在其职权范围内加强监管。