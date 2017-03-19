中国海关查获国内史上最大穿山甲鳞片走私案

（联合早报网讯）上海海关近日在进口入境木材的集装箱内查获3.1吨穿山甲鳞片，这也是中国海关查获的最大一起走私进口穿山甲鳞片案。

据新京报报道，上海海关缉私局外高桥港区分局获得线索，有两个从非洲启运的集装箱木材里面夹藏大量濒危物种制品，国内货主正在寻找货代公司想办法通关。

上海海关缉私局外高桥港区分局侦查科陈超介绍，这个集装箱向海关申报的品名是缅茄木，但缉私人员通过X光机的图像发现，集装箱内木材的形状和外观，后端的图像与前端的图像有明显差异。

缉私人员立即对这两个集装箱进行开箱检查，发现集装箱内木材后面堆满了用白色塑料编织袋包装的物品。经鉴定，编织袋内的物品的确为穿山甲鳞片。共有101包，重量为3.1吨。

上海海关缉私局办案人员随后抓获涉案的朱某。他坦承，与同样来自浙江义乌的叶某合伙做木材进口生意多年，叶某负责在非洲某国组织货源，朱某主要在国内负责货物通关和销售等业务。

据陈超介绍，在做木材生意的过程当中，他们发现穿山甲鳞片有巨大利益，所以他们渐渐地不将木材作为主业，他们就主要做穿山甲鳞片的走私进口，想从中牟取暴利。目前有关涉案人员已被检察机关批准逮捕。

据悉，在中国，穿山甲被列为二级野生保护动物，而穿山甲鳞片作为中药材被列入药典，被人们推崇。

由于扑杀过度，国内的野生穿山甲已很罕见。据嫌疑人朱某供述，他们在非洲当地采购这些穿山甲鳞片，每公斤价格在300到500人民币不等，而走私到国内后，这些鳞片的价格就翻了十倍。

穿山甲鳞片大小不一，据了解，一公斤穿山甲鳞片大约要从三到四只活体穿山甲身上提取。陈超称，这次查获的3.1吨的穿山甲鳞片，估算是有5000到8000只的穿山甲身上提取。