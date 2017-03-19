英媒：中国大陆被指扩大对台秘密情报工作

（联合早报网讯）中国被指控在去年台湾的民进党上台后，增加了在台湾的秘密情报工作。

英国广播公司（BBC）引述台湾立法院国防事务委员会主席兼民进党立法委员王定宇说，中国大陆共谍伪装成学术人士和商人等身份混入台湾。北京也试图在台湾社会内制造混乱。

他在接受BBC採访时说，情报显示中国大陆在台湾的秘密情报工作耗资高达数百万美元。

他说，潜伏在台湾的共谍渗透国防、军事、情报及各级政府机关，试图招募公务员为其工作。“有些是嫁到台湾来的，有些伪装成学术人士，有些假装来台经商，渗透到我们的社会各个角落。这些人渗透进来后，引诱招募我们的军方人员和政府公务员为他们工作。”

王定宇表示他不能透露他的消息来源，北京此前曾否认向台湾派间谍。

本周早些时候，台湾前副总统吕秀莲的一名前任随扈人员涉及共谍案遭到逮捕。曾任台湾国安局特勤中心少校的王鸿儒在退伍后赴中国经商，被中国国安单位吸收为共谍，涉嫌返台发展组织，刺探国家机密，怂恿昔日同袍变节。

台湾媒体报道说，吕秀莲表示她担任副总统期间前后曾有50多名随扈，王鸿儒担任随扈任期短，对他没有什么印象。

同样在本月，曾在台湾政治大学就读的中国大陆男子周泓旭被指控，受国台办之令在台发展间谍组织，以违反《国家安全法》被捕。

本周早些时候，台湾《自由时报》引述国安人员消息指，国安部门曾估计约有5000名中国间谍在台湾，被破获的只是“冰山一角”。

针对指控，大陆官媒驳斥这是“鬼扯”，并要求爆料者出示名单和证据，否则就是“故意耸人听闻，制造恐怖效应”。