广东四会副市长上电视声明 终止工业废弃物处置中心项目

（联合早报网讯）广东肇庆四会市近日传出“将建垃圾场”的消息，引起市民高度关注。在公众的一片反对声中，四会市官方昨天（18日）决定终止工业废弃物处置中心项目的立项手续。

四会市政府办公室原在本月16日发布《关于工业废弃处置中心项目有关情况的说明》中指出，该项目属于当地项目，专门处理四会市内产生的工业废弃物和污水处理厂产生的污泥。该项目已通过专家环评，并得到广东省环保厅批复，工艺和处置设施有保障。《说明》还强调，该项目目前正在进行社会稳定风险评估，处于征求公众意见的阶段。

17日，四会市发改局再次发布有关该项目的情况说明，项目拟选址四会市龙甫镇亚洲金属再生工业园内，是对工业企业及污水处理厂产生的废弃物进行环保处理的一个再生处理项目。四会发改局强调该项目的环保工艺，并指出该项目将分期建设，首期工程基本能解决四会市内工业废弃物的集中处理。

同一天，市民的反对声比较集中，并通过渠道进行反对。 当晚，四会市政府官员在街头回应群众时明确表示，该项目的立项已经被终止。另外，四会市常务副市长李剑也通过电视讲话，声明项目已终止。

18日，四会市委宣传部微信公众号“四会发布”消息显示，四会发改局于17日向一家名为“东晟环保有限公司”的单位发函称，因在社会稳定风险评估公众参与信息公示期间收到大量反对意见，该项目立项被终止。

但重庆晨报上游新闻记者查询广东省环境保护厅官网发现，早在一年前的2016年3月14日，环保厅已经公示《拟对肇庆工业废弃物处置中心项目环境影响评价文件》的审查结果。

文件指出，该项目危险废物处理、处置规模较大，报告书对可能存在的环境影响论述不清。工程分析内容不全面，部分污染物源强估算存在偏差。

在公众参与情况一栏中，共发放单位及个人共195份调查问卷中结果显示，100%的团体受访者表示支持该项目的建设，没有单位表示反对；81.8%的个人受访者表示支持本项目的建设,18.2%的个人受访者表示无所谓，没有受访者表示反对。