习近平：中美合作是双方唯一正确选择

（联合早报网讯）19日，中国国家主席习近平在人民大会堂会见美国国务卿蒂勒森。

据中国外交部网站报道，习近平指出，当前，中美关系发展面临重要机遇，他本人同美国总统特朗普通过通话和通信保持着良好沟通。双方都认为，中美两国完全可以成为很好的合作伙伴。只要双方坚持最大公约数，中美关系发展就有正确方向。希望双方加强高层及各级别交往，拓展双边、地区、全球层面各领域合作，妥善处理和管控敏感问题，推动中美关系在新起点上健康稳定向前发展。

习近平强调，中美共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确选择。要从长远和战略角度看待中美关系，拓展合作领域，实现互利共赢。要加强地区热点问题上的沟通和协调。要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系大局稳定。

蒂勒森转达了特朗普对习近平的问候，他表示，特朗普高度重视同习近平的通话联系，期待着尽早举行两国元首会晤，并有机会对中国进行访问，为美中关系未来50年的发展确定方向。美方愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神发展对华关系，不断增进美中相互了解，加强美中协调合作，共同应对国际社会面临的挑战。

习近平请蒂勒森转达对特朗普的问候，并欢迎特朗普来华访问。

国务委员杨洁篪等参加会见。