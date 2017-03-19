民盟昆明市委：尽快制定规划重建西南联大

（联合早报网讯）中国政协昆明市第十三届委员会第一次会议昨天起在昆明召开。有民盟昆明市委建议，重建西南联大，并将“西南联大故里”打造为昆明的文化标识性符号。

据云南网报道，官方在昆明历史文化名城保护和发展中，西南联大的品牌影响力没有从校园和学术里走向无围墙的城市公共文化，没有转化为一种城市气质和形象，存在着遗产保护不力、景点没有震撼力、整体规划引领缺失、资源利用和转化利用率低、在城市宣传、旅游及文化运用中缺位等问题。

民盟昆明市委建议，尽快将“重建西南联大”提升到市委市政府的议事议程上，制定相关规划。同时争取北大、清华、南开三所大学的支持，联合编制重建西南联大的建议案，起到事半功倍的效果。

建议将“西南联大故里”品牌打造为昆明的文化标识性符号，与“春城”品牌相呼应，将西南联大文化资源转化为昆明发展的现实性资源。打造以“国立西南联合大学旧址”为核心的翠湖片区，并与“云南大学文物保护区、翠湖的云南陆军讲武学堂”形成整体联动开发，将其纳入翠湖“一文一武”的总体规划建设。

此外，建议推出“寻访西南联大故里”旅游线路、项目、旅游产品，走联大路，探访原址、体验故居，听听故事，使旅游者感受西南联大文化，使寻访西南联大故里旅游项目成为昆明游由“过境地”回归为“目的地”的精品旅游项目。