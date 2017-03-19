香港门户地位岌岌可危 彭博社点出三原因

（联合早报网讯）以香港为基地的国泰航空去年财报大亏约22.54亿新台币，这是继2008年金融海啸后，首度出现大幅亏损，还预期今年一年都不会好转，震惊航空业界。美媒分析，香港过去被视为中国的门户，但随着GDP仅1.9%、陆客大减、零售业销售下降、生活品质调查下滑，门户地位岌岌可危。

据彭博社报道，中国客运和货运航空公司总数在短短5年内增长了28%，达到55家。空中飞机数量在10年内增加了两倍多，达到2,650 架次，且价格更具竞争力。同时中国政府预计在 2020年前兴建至少50座机场，北京、上海和广州机场提升到国际枢纽层次，北京第二机场也在兴建中，都意味着香港的重要性日益下降。

分析师指出，约有730万人口的香港可能不再能够支援高级服务航空公司，特别是当中国大陆48家跨境航空公司经常发起价格战时。中国的首要任务是在未来五年尽可能获得更多国际航班。

此外，香港一向自傲的生活品质也节节下滑，在Mercer发布的指数中，香港只排名第 71 位，落后新加坡和东京；同时越来越少陆客前往香港、澳门旅游购物、饮食，导致香港零售业连续21个月下跌，去年香港GDP成长率只有1.9%，大幅低于中国的6.7%。

航空咨询公司Endau Analytics的创始人尤索夫(Shukor Yusof)认为，中国的成长阻碍并压倒性胜过国泰航空和香港。中国不再需要香港作为门户，香港的地位已不如10年前来得重要。