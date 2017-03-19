新华社：中国足球改革进入深水区，不可急功近利

（联合早报网讯）中国官媒新华社今天发文指出，中国足球改革进入深水区，遭遇更多“硬骨头”，如何以更大的勇气、更强的决心和更高的智慧去攻坚克难，是摆在所有“足球人”面前的一次“大考”。

文章指出，两年时光，中国足球的发展和变化有目共睹，但随着改革一步步进入深水区，改革中暴露出来的深层次问题也越来越多，比如中国足协与俱乐部关于职业联赛权力分配分歧，足球基础薄弱地区足协“脱钩”初期的生存问题，涉及土地的足球场地建设问题，青训队员文化课学习与出路等。

文章称，足协层面上，科学、创新的配套政策是具体落实规划、解决实际问题的关键。这就需要通过广泛调研，在尊重足球发展规律的基础上，出台科学、创新的配套政策，从根上去解决问题。政策是否合理，要放到中国足球发展的整体结构体系中去辨析利弊，评估风险。行政干预、“拍脑袋”或急功近利的措施，都万万要不得。

文章强调，尤其要注意的是，足球改革也绝非短短两年就能让中国足球脱胎换骨。要想中国足球整体水平成为亚洲一流，就要对改革有足够的信心和耐心，别让“足球从娃娃抓起”仅仅停留在纸面上和口号里，尤其不要对国家队短期战绩急功近利，要有“久久为功”和“功成不必在我”的信念，切忌朝令夕改，如此则自然水到渠成。