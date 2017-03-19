习近平会见美国务卿蒂勒森 双方承诺强化中美关系

中国国家主席习近平今天在北京与到访的美国国务卿蒂勒森会面，双方承诺努力强化因朝鲜问题与贸易纠纷而出现紧张的中美关系。

据法新社报道，习近平告诉蒂勒森，他在上月与特朗普的通话中达成共识，“通过双方共同的努力，让中美关系向前发展，我们也相信，我们能够确保中美关系在新时代中以一种建设性的方式前进。”

习近平说：“我有信心，只要我们能这样做，我们的关系就会朝正确方向发展。”

就在习近平与蒂勒森见面前的几个小时，朝鲜宣称成功进行新型大功率火箭发动机地面点火试验，给今天的“习蒂会”与中美关系带来新考验。

据朝中社和朝鲜中央广播电台报道，朝鲜劳动党委员长金正恩亲临现场了解准备情况，并表示对此次试验的结果表示满意。

在到访北京之前，蒂勒森先访问了日本和韩国，并且承认美国过去20年来的对朝政策“完全失败”，他并宣布美国对朝鲜的“战略忍耐”已结束，如果朝鲜武器计划的威胁升级到美国必须采取行动的程度，军事行动将是美国的选项之一。

但中美在这个问题上缺乏共识。中国一直主张通过谨慎外交手段来和平解决问题。中国外长王毅星期六会见蒂勒森时说：“不管出现什么样的情况，都必须坚持以和平和外交的手段来解决问题。”

不过蒂勒森18日与王毅对话后，态度也明显有所放软。当被问及对朝动武的红线在哪里时，他只说：“我们都同意，目前半岛局势相当紧张，我们要竭尽所能避免任何形式的冲突爆发。”

目前仍不清楚习近平与蒂勒森见面期间，有否谈及朝鲜局势。

另一方面，近来中美关系也因美国在韩国部署末端高空区域防御系统（THAAD，萨德系统），遭到中国强烈反对而出现紧张。

特朗普上周五在推特上指责中国，作为主要的贸易伙伴，却没有约束好邻国朝鲜。特朗普也屡次抨击中国的贸易政策不公平。

但蒂勒森在访华期间，却对北京示好。他告诉习近平：“我们知道，通过更进一步的对话，我们能增进美中相互了解……加强美中联系，也能为未来合作关系定下基调。”

在习近平与蒂勒森进行闭门会议的背景下，两国也在不断商讨举行中美两国高层会议的可能。这个会议非常关键，

有不愿具名的官员告诉法新社，特朗普暂定于四月初在他位于佛罗里达州的马阿拉哥（Mar-a-Lago）庄园接待习近平。

据悉，这个会面计划也存在一些变数。双发对朝鲜问题的分歧、对会面消息泄露的愤怒、对会面可能产生什么成果的担忧，都是“习特会”面对的阻碍。

蒂勒森这次看来对北京友好的访问能否为“习特会”铺平道路，现在仍不得而知。他提到“未来有机会访问”，但并未给出更多细节。蒂勒森此次访华没有接受媒体访问。

蒂勒森此行也打破了一个长达半个世纪的传统，他不带例常的媒体记者团出访，使得媒体对这此次低调访问的报道更困难。

蒂勒森选择只带一位记者出访的决定，也惹怒了一众有资格采访国务院新闻的美国和外国记者。这位随访记者是来自一家鲜为人知的保守主义新闻机构，媒体名称是《独立新闻评论》（Independent Journal Review）。