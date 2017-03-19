张高丽：壮大实体经济 中国经济就“不可能出大问题”

（联合早报网讯）中国副总理张高丽今天承诺，引导金融资产流入和壮大实体经济这个经济发展的根基，同时确保不发生系统性金融风险，如此一来，中国经济就“不可能出大问题”。

在中国经济增速去年降至26年新低、债务等金融风险日益突出的背景下，张高丽今早在汇集国内外政经学界代表的年度中国发展高层论坛上，发表主旨演讲时试图为中国经济注入强心针。

张高丽说，中国经历过亚洲和世界金融危机却能保持稳定和较高速的增长，是因为政府为实体经济打下了比较好的基础。

但他承认，目前中国的金融资产量相当大，有一部分流入了房地产市场，可能会形成泡沫。

数据显示，中国去年有四分之一的银行贷款流向房地产业，引起市场担忧楼市泡沫将带来金融风险。中共在去年底的中央经济工作会议上就为此明确，今年中国要把防控金融风险放到更重要的位置。

张高丽今天承诺，政府将高度重视、严加防范房产泡沫问题，并会引导更多资金流入实体经济。

中国国家发改委主任何立峰今天围绕深化供给侧结构性改革的主题发表讲话时也警告，中国经济发展出现一系列结构失衡，金融市场有资金脱实向虚的现象，大量资金在金融体系内“自我循环”，不仅加大金融风险，还进一步加重了实体经济的融资困难。

何立峰又指出，在实体经济的供给端，大多数产能只能满足中低端、低质量、低价格的需求，难以满足公众日益升级的多层次、高品质、多样化消费需求。

张高丽提醒，实体经济是经济发展的根基，应推进创新驱动，促进实体经济的结构优化，提升科技创新能力，并大力发展先进制造业，这样才能把中国经济提升到新水平。

他说：“只要我们的实体经济越来越发展壮大，只要我们的金融不发生系统性的风险，中国的经济不可能出大问题，我们对经济持续健康发展充满信心。”

除了把国内经济处理好，中国近年来也逐渐加大在全球经济治理的角色。当前西方社会逆全球化思潮抬头，北京更是扛起了自由贸易旗帜，在多个场合上力挺经济全球化进程。

张高丽今天重申，中国反对各种形式的贸易投资保护主义，将继续推动贸易投资自由化、便利化，并坚定不移实施对外开放战略。