中共党报批中外文夹杂让人看不懂

（联合早报网讯）随着全球化的深入，外语词已经渗入中国社会生活的各个领域，不分场合、不分层次过度使用外语词的情况不仅在自媒体上越来越常见，甚至主流媒体、正规出版物都难以避免。

据人民日报报道，翻开近日的一份报纸，随处可见字母缩略词的踪影。在某版面上，两个新闻标题尤其醒目：《央行上调逆回购和MLF操作利率》《P2P网贷成交量连续两月下滑》。前者在行文中交代了MLF指的是“中期借贷便利”，后者则通篇都没能对P2P（网络借贷平台）作出必要解释，这让对财经领域不熟的读者有些摸不着头脑。

报道称，除了纸媒，电视也不例外。“一换到体育频道，NBA（美国男子职业篮球联赛）、CBA（中国男子职业篮球联赛）、KHL（大陆冰球联赛）等不绝于耳；一转到财经台，CPI（居民消费价格指数）、PPI（工业生产者出厂价格指数）等就纷至沓来。”武汉大学文学院副教授阮桂君认为，主流媒体使用外语词而不加注释，是不合乎规范的。

但是，专家也指出，与此相比，一些情况下夹杂外文则显得“情有可原”。南京大学生命科学学院学生小王告诉记者：“工作或研究时，如果用 脱氧核糖核酸 代替 DNA ，或是用 聚合酶链式反应 代替 PCR ，既不好说，也不好写，反而会带来一些困扰。”

“中外夹杂的现象，自现代以来就普遍存在，其中的原因既古老又新鲜。”中国国家语委副主任、教育部语用司司长姚喜双分析，古老，是因为凡是有语言接触，外来词就不可避免；新鲜，是因为现代以来，我们与国外的接触既频繁又快速，必然会通过新词语反映出来。

对于外语词的使用，事实上中国早有规范。《国家通用语言文字法》规定：汉语文出版物中需要使用外国语言文字的，应当用国家通用语言文字作必要的注释；《国家行政机关公文处理办法》规定：使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。