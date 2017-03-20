北京冬奥组委面向全球招聘 涉多专业

（联合早报网讯）今天起，北京冬奥组委将面向全球招聘工作人员，共有21个工作岗位，涉及规划建设、场馆管理、市场开发、媒体、财务、法律和外语等多个专业。

据北京青年报报道，北京冬奥组委现有内设机构9个部、2个运行中心，前期工作人员170余名。本次招聘有21个工作岗位，共22名工作人员，其中10个工作岗位，共11名工作人员面向全球招聘。3月20日至31日，报名人员可以登录北京冬奥组委官网招聘页面(recruit.beijing2022.cn)，进行岗位申报，每人限报一个岗位。

据了解，冬奥组委将对报名人员进行网上资格初审，初审合格参加笔试的人数与拟招聘人数比例一般不低于6:1。如岗位出现达不到规定比例的情况，在笔试开始前视情况取消该岗位，如撤销该岗位，允许该岗位报名人员改报其他岗位。对符合招聘岗位条件的应聘人员，组委会将于4-5月间，组织笔试、面试、档案审查等，综合考试测评成绩、任职经历及岗位匹配度等因素，确定聘用人选。

其中，笔试主要测试心理状态、基本素质、语言能力、运用专业知识分析解决实际问题的能力，面试主要测试报名人员的素质能力与招聘岗位的匹配度，以及语言能力。对于符合条件的港澳台地区居民和外籍公民，经本人申请，冬奥组委招聘工作领导小组研究同意，可采取网络视频面试。考试测评综合成绩按照笔试和面试成绩5:5的比例计算。

冬奥组委表示，今后还将根据筹办工作需要，持续聘用一批专业化、国际化，具有系统思维和专业素养的人才进入到筹办队伍。