蒂勒森访华 美国事后将向台湾简报

（联合早报网讯）美国国务卿蒂勒森访问中国大陆之行，颇受各界瞩目，台湾外交部常务次长李澄然透露，美方已同意事后向台方简报。台陆委会则研判，两岸关系仍将持续呈现“冷和”局面。

据自由时报报道，蒂勒森已结束中国的访问行程，他在十八日与十九日访中期间，拜会了中国国家主席习近平、总理李克强、国务委员杨洁篪与外交部长王毅等人，双方就战略暨经济对话（Ｓ＆ＥＤ）机制延续性、韩半岛非核化“萨德”案、东海、南中国海、经贸与汇率等议题进行讨论。

蒂勒森与习近平会面，强调美中沟通的重要性，不过，美方连日公布的新闻稿中，多以朝鲜问题为重心，未提及一个中国与台湾事务议题。

据报道，台湾立法院外交及国防委员会今天邀请国安局、国防部、外交部、陆委会、经济部与海巡署等单位就“美国总统特朗普上任后之东亚区域情势变化与因应”进行专案报告，并备询。

台湾陆委会报告指出，美中双边近期在相关领域协调的频密度增加，持续进行磨合，蒂勒森曾在参议院指出，台湾不该成为美中交易筹码，美国对台湾的支持，既是“法律承诺”，也有“道德使命”。

陆委会研判，北京当局面对当前区域情势不确定性及内部维稳优先需求，将加强对台海议题管控及积极应对特朗普政府的东亚布局，防范台方在台美互动触动其底线，避免成为“十九大”前外在干扰变数，并藉由负面解读台湾内部任何的政治情势发展，持续加大“反独”力度，两岸关系仍持续呈现冷和局面。