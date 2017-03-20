中国大陆对台部署东风16导弹 台军方︰威胁升高

（联合早报网讯）台国防部今天在立法院外交国防委员会中证实，中国火箭军已部署可对台湾本岛遂行精准打击之东风16型弹道导弹，强化武器装备现代化提升军事硬实力。

据自由时报报道，军方人士指出，东风16型导弹可以散出多个子弹头，且具有导航飞行能力，将增加台湾导弹拦截的难度，东风16又可以机动发射，对台已形成重大威胁。

台国防部在今天的报告中指出，回顾2016年迄今，中国大陆持续推动军事改革，精实部队编制及提升联合作战效能，揆诸海、空军部队近年来持续接装主、辅作战舰艇及自制歼10、11、15与引进俄制苏恺35、展开先进之歼20匿踪战机换装作业，火箭军部署可对台湾本岛遂行精准打击之东风16型弹道导弹，强化武器装备现代化提升军事硬实力。

台国防部研判大陆将加大军事恫吓力度，累积台湾内部不满之舆论压力，期迫台在两岸关系发展依其规划而行。

在因应对策上，台国防部表示，要统合运用联合情报侦搜手段，严密掌握区域情势发展与监控我周边海、空动态，以获得早期预警及妥慎处置与部署，强化应变制变效能；赓续筹建新式武器装备，发展“创新/不对称”战力，积极落实国防自主政策，建构所需防卫武力，展现防卫决心，达到吓阻威胁、预防战争、“国家安全”之目标。