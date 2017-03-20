北京西城控制共享单车数量 10条街禁停

（联合早报网讯）北京西城区将控制全区共享单车数量，特别是在灵境胡同和西安门大街沿线、西黄城根南街、南北长街、府右街、大会堂西侧路、长安街沿线、太仆寺街、兵部洼胡同、石碑胡同共10条大街禁止停放共享单车。

据新京报报道，相关负责人介绍，扫码骑走、手机付费的共享单车为市民们解决了“出行最后一公里”问题，但也随之出现了乱停乱放、挤占公共空间、影响行人出行等不文明现象，带来了不少安全隐患日前，为解决共享单车在发展中日益凸显的各种问题，西城交通委已约谈了摩拜、ofo两家共享单车企业，要求企业在接受政府部门管理的同时，控制全区共享单车数量。

据西城区市政市容委的相关负责人介绍，经与城管、交通、公安、街道等部门的5次沟通，摩拜、ofo两家共享单车企业已提交了《承诺书》，将主动接受政府的监管，及时沟通运营情况，做好禁停区域巡视收车工作，并通过微信、APP软件等途径开展对禁停区域的宣传，实施对违规停车用户扣除信用分的措施。

在位于广内街道的长椿街北口，街道施划了非机动车停车区域，用于包括共享单车在内的非机动车规范停放。与此同时，全区其他各街道也都在密切配合西城交通委的统筹管理，根据道路实际情况，在主要大街步道上适量安装非机动车停车架，在地铁口附近及主要大街上设置非机动车集中停放区域。