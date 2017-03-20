IBM借道万达科技 争抢中国公有云市场

（联合早报网讯）中国云计算市场又入一位新玩家。3月19日晚，万达网络科技集团（下称万达科技）与IBM宣布，双方已在北京签署一份战略合作协议，将由万达科技在华提供IBM的公有云服务，包括IaaS（基础架构即服务）、PaaS（平台即服务）以及人工智能系统Watson、区块链和物联网等技术。

据财新网报道，通过这一合作，万达科技将正式进入中国公有云市场，与阿里云、电信云等厂商同台竞争。

万达集团董事长王健林与IBM董事长兼CEO罗睿兰（Ginni Rometty）出席了19日的签约仪式。罗睿兰当天下午还参加了在北京举办的中国发展高层论坛2017年会，并就环保议题发表演讲。

万达科技表示，自己目前已建有多个云数据中心，未来还将根据业务需要，在全国广泛布局。“这些云数据中心内均将部署基于IBM的先进云平台技术。IBM将持续对平台进行创新，确保万达提供的云服务能够助力广大中国企业的数字化转型。”

对IBM来说，此次合作将意味着，其人工智能系统Watson在中国落地，并由万达科技推广。Watson是IBM开发多年的系统。2014年1月，IBM宣布，投资10亿美元组建Watson业务集团，下注人工智能将可以改变医疗、金融、制造业等各个行业。

IBM称，合作看中的是万达科技“广泛的产业资源”。而Watson服务中首项落地的是能够在应用设计中加入自然语言交互功能的Watson对话服务。