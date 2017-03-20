社科院报告：去年中国职务犯罪增量明显下降

（联合早报网讯）中国社科院法学研究所20日在北京发布的一份报告称，2016年，中国职务犯罪的增量明显下降，职务犯罪多集中在工程建设领域、涉农惠民领域、国企管理领域等。

据中新网报道，这份报告名为《法治蓝皮书——中国法治发展报告(2017)》，由中国社科院法学研究所编撰，社科文献出版社出版。作为以中国法治发展为主题的年度报告，这份报告专章研究了2016年中国犯罪态势的总体情况。

报告称，2016年，中国的犯罪态势总体情况较2015年有所缓解，严厉打击暴力恐怖犯罪成效明显，非法集资类犯罪、电信网络犯罪受到严厉打击和有效控制，传统暴力犯罪继续呈下降态势，但是危害生产安全、环境安全和食品药品安全的犯罪仍然十分突出，毒品犯罪继续处于高位。

此外，报告指出，2016年，中国职务犯罪的增量在明显下降。报告分析，2015年11月1日生效实施的《刑法修正案(九)》对贪污贿赂犯罪的定罪及量刑作了重大调整，两高于2016年4月18日联合发布了《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，将贪污罪、受贿罪起点数额提高到三万元，明确贪污罪、受贿罪死刑、死缓及终身监禁的适用原则等。

报告称，由于该司法解释大幅度提高了贪污贿赂犯罪的定罪数额，全国新增的职务犯罪数量同比普遍下降，但由于职务犯罪的存量较大，一些地区的职务犯罪仍然很严重。

根据最高检网站的消息，日前，最高人民检察院办公厅主任、新闻发言人王松苗介绍，2016年，全国检察机关立案查办职务犯罪案件35397件47650人，立案人数同比下降12.2%。但是立案人数的下降并不代表检察机关办案力度的减弱。数据下降的主要原因是立案标准发生了变化。

他介绍，根据两高司法解释将贪污罪、受贿罪数额较大的起刑点由5000元上调至3万元。而过去3万元以下的案件占到反贪办案总量的20%左右。因此，可以说去年职务犯罪立案数的波动是在正常范围之内。