张献忠沉银考古：已有金册银册兵器出水

（联合早报网讯）四川考古史上首次江底考古自今年1月5日启动以来，截止3月19日，现场考古已进行两个多月。在四川彭山江口古镇的岷江江底，张献忠到底“藏”了多少宝藏？这些宝藏中，是否“藏”有张献忠“屠川”铁证？

据华西都市报报道，考古现场区域面积大约10000平方米，沙石遍地，部分区域河床裸露。砂石堆边，挖有深沟，旁边不仅有抽水机不停抽水，还有选石机，对初层沙石进行筛选，防止文物流失。

在媒体获准进入区域的左侧前方5米左右，20多名考古人员，正在挖出的深沟里面进行作业。据参与考古的相关人员介绍，本次出土的文物，大部分都集中在砂石底部的基岩上。

记者在江口汉崖墓内看到，一张约5平方米的长桌上，铺上了红布。周围设置了警戒线桌子最两侧，摆放着两个木箱，一个木箱装着金册银册，另一个木箱，装着西王赏功币。桌子的中间，排成五行，最中心，放着几个五十两银锭。银锭两边，放着各种金器、银器，其中金器居多，有金锭，金镯子，金戒指等。据现场考古人员介绍，这只是部分出土文物。记者注意到，长桌两旁，就是文物库房。

“这里禁止拍照，进来，请把手机、摄像机放在篮子里。”在考古现场对面，江口汉崖墓博物馆已被临时设定为江口沉银文物临时库房。进入其间，封面新闻-华西都市报记者看到，出水文物被存放在库房里。这些文物包括西王赏功金币、银币、大顺通宝铜币、金册、银册、银锭，以及戒指、耳环、发簪等各类金银首饰。特别值得一提的是，还有铁刀、铁剑、铁矛、铁箭镞等兵器。

早在2015年有专家认为，彭山江口江底，可能藏有兵器。巴蜀文化专家、《张献忠传论》作者袁庭栋表示，彭山江口是川西地区最大的渡口，也是历代水战主要战场，最后一次大规模水战，就是张献忠大战杨展。