港民主党七议员全投曾俊华 胡志伟：突破西环干政

（联合早报网讯）特首选举倒数六日，手执30张选委票的民主党今早宣布，该党七名身兼必然选委的立法会议员将全数投票予曾俊华，该党亦推荐其余选委党员投票予曾。

据明报报道，民主党主席胡志伟称，曾俊华在民调和论坛表现较佳，亦能团结社会，争取信任，故决定投票给他。问及如何评估对方胜算，胡志伟称“我们只能尽力而为”。

对于为何不选择另一候选人胡国兴，胡志伟承认，胡国兴政纲或较符合民主派，但在小圈子选举下，要作出打开政治困局、突破“西环干政”的选择，而曾俊华在提名期得到建制和民主派选委支持。

胡志伟认为，中央低估特首选举结果的“后遗症”，若中央属意民望低、信任度低的候选人，会令市民“哀莫大于心死”，由看到可能出现平和处境，走向绝望，这带来的影响很大，因民心涣散的话，要修补是非常困难。

胡志伟强调，特首候选人应得“港人拥护”，认为林太只向身边选委争取信任，相反，曾俊华将目光放在香港市民，这会是两人在未来管治上的分野。

林郑月娥早前归咎民主派提名策略是自己未获民主派提名的原因。民主党党团召集人涂谨申批评林太说法可能是误导中央她能团结社会各界，但他认为林太未能做到，因对方民望低、受公务员批评，当年推行政改时亦缺乏对话基础。