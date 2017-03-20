罗智强拟参选台北市长 江宜桦送上特别祝福

（联合早报网讯）2018台北市长选战备受瞩目，宣布三阶段投入台北市长选举的前马英九政府副秘书长罗智强，其面簿（Facebook）粉丝专页突破50万赞，前行政院长江宜桦特别录制影片，献上祝福。

综合台湾媒体今天报道，现任长风基金会董事长、并在香港城市大学执教的江宜桦，以“不寂寞的侠客行”为题特别录制影片，为罗智强参选台北市长送上祝福。

江宜桦说，认识罗智强已经很多年了，他经常觉得罗智强像是一个武侠小说里面走出来的人物。罗智强喜欢打抱不平，也非常重视跟朋友之间的情谊。有时候为了坚持自己的理想，而赴汤蹈火在所不惜。

江宜桦指出，政党轮替之后，许多人对于台湾未来的发展都感到忧心，但是罗智强从来不气馁。罗智强透过面簿，发出一篇又一篇掷地有声的文章，也引起了很多的共鸣。相信有这么多的粉丝同行，罗智强的“这一趟侠客之行，一定不会寂寞”。

罗智强对江宜桦的祝福表示感谢与感动，让他觉得信心百倍。他说，“政治的社群时代”已经来临，未来政治理念的传播，网络非常重要，在网络上若不能拥有话语权，就很难传递理念、集合同道、发挥力量，而国民党在网络上长期落后于民进党和台北现任市长柯文哲，陷于劣势，这也是他为什么设定参选100万赞目标的原因。

罗智强去年12月底宣布三阶段投入台北市长选举，今年底前，面簿粉丝专页冲破100万赞的“超高门槛”，争取社群认同，达标就参选。

江宜桦表示，听说罗智强的面簿粉丝已经突破50万人次，感到非常非常的开心，因此要献上祝福，希望罗智强再接再厉，以冲破100万人数为目标。

据了解，目前在国民党政治人物中，罗智强已拥有第三大粉丝团，前两名分别是马英九的190万、朱立伦的85万。