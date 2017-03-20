北京开建南水进京“第二通道”

（联合早报网讯）北京南水北调市内配套工程大兴支线工程今天破土动工，标志着北京南水北调配套工程第三阶段建设正式启动。

据新华社报道，此工程建成后，根据实际用水情况，每年可从河北为北京增加1亿至1.5亿立方米的外调水，将进一步提高首都供水安全保障，促进京冀水资源优化配置。

北京市南水北调办介绍，大兴支线工程起点位于北京大兴区，往南延伸至河北固安县，将连接北京南干渠及河北廊涿干渠，建成后主要为首都新机场区域及南部地区供水，以支撑北京东南部重点区域的发展建设，计划2018年底具备通水条件。

北京市南水北调办工程管理处处长丁凯介绍，这项工程将连通京冀两地南水北调配套工程，将为北京新增一条除南水北调中线干渠之外的“南水”进京输水通道，有利于增加北京外调水量，提高首都供水安全保障。

与此同时，北京南水北调配套工程另两项重点工程——亦庄调节池扩建工程、河西支线工程今天也开始主体工程建设。

据报道，自2014年12月27日南水北调中线一期工程通水进京以来，北京现已累计收水20.7亿立方米。根据规划，北京南水北调配套工程建设分三个阶段实施，第三阶段即到2020年，进一步完善南水北调“喝、存、补”供水工程体系，推动京津冀区域河湖水系及水利工程连通，每年可利用外调水15亿立方米。