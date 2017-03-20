中国成立二十四节气研究中心

（联合早报网讯）年与岁有什么区别？中国属相轮替是从大年初一还是立春开始？尽管中国的“二十四节气”已经被列为人类非物质文化遗产代表作名录，但这些民俗问题对当代中国人来说仍然模棱两可甚至完全无知。

据中新社报道，中国民俗学会与文化部恭王府今天为此在北京共建成立中国二十四节气研究中心。

在今天的研讨会上，中国社会科学院荣誉学部委员、中国民俗学会荣誉会长刘魁立指出，二十四节气是中国古人认识大自然的变化、顺应大自然的变化、利用大自然的变化而制定的时间框架，提醒着人们要回归自然，要与自然和谐相处，这一点对现代社会来说尤为重要，能调整人类群体同自然的关系。

中国社会科学院文学研究所研究员、中国民俗学会常务理事施爱东则自问自答了年岁和中国属相的问题，“‘年’是从大年初一开始，‘岁’是从每年立春开始的；中国属相的轮替应该是从立春开始。”

他坦言，这些传统在过去来说属于常识，但在现代社会已然成为冷门，甚至还会引起争议。因此研究中心更有着普及二十四节气的重任。

清华大学教授刘晓峰担任“中国二十四节气研究中心”的学术委员会主任。他表示，今后将加强对二十四节气的调查研究、普及宣传、展览展陈和国际交流等工作，为二十四节气的传播与推广做出贡献。