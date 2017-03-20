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可提前一年免付卖方印花税卖房，会考虑进场买房
总偿债率框架调整后会考虑申请资产增值抵押贷款
影响不大，对楼市持观望态度，暂不进场
不管撤不撤辣，对我没影响
可提前一年免付卖方印花税卖房，会考虑进场买房
12% (57 votes)
总偿债率框架调整后会考虑申请资产增值抵押贷款
3% (13 votes)
影响不大，对楼市持观望态度，暂不进场
53% (249 votes)
不管撤不撤辣，对我没影响
32% (152 votes)
Total votes: 471
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