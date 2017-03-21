中评社：对台军售将成特朗普的烫手山芋

（联合早报网讯）美国特朗普政府正在起草一项对台湾新的大型军售案。对此有传闻指出，因美国售台武器将损害“中方的核心利益”，近期中美高层接触及改善关系的气氛似乎不太协调，根据中评社报道，美对台的军售案是个高度敏感有严重危害中方利益等问题，这点特朗普政府应该相当清楚其中的风险，若想要一方面大规模推动对台军售，一方面又能与中国大陆建立一个“和平共处的时代”，恐怕是打错算盘。

中评社指出，美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）刚于本月18日至19日对北京进行访问，提到美方寻求“避免冲突、不对抗、互相尊重、双赢与合作”的对华关系。 报道指出，美媒近日则引述美国政府官员表示，特朗普政府正在推动的是奥巴马政府卸任前喊停的军售案，具体项目可能包括具有攻击性能的火箭系统与反舰飞弹，军售规模将大于10亿美元，对特朗普政府而言，对台军售是一块“烫手山芋”，拿着烫手，放下也有压力。

而中国大陆外交部20日强调，中方坚决反对美售台武器的立场是一贯、明确的，希望美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，停止售台武器，慎重、妥善处理台湾问题，维护中美关系大局和台海和平稳定。

评论指出，美国对台军售过去长期存在，随着中国大陆国力增强，美国顾虑逐渐增多，眼下中美正在着手准备“特习会”，对台军售更不是时候，从大陆外交部的反应看，大陆没有低估、相信也有两手打算。

另外，国民党副主席胡志强认为，美国现在最关注的是朝鲜问题、其次是贸易，再来就是韩国，美国目前并没有把台湾放在牌桌上。报道指出，如果此说有理，美国对台军售继续搁置的可能是存在的，一切都看下月“特习会”结果而定。

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