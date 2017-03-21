“民主300+”明言一票不投林郑 预计98%票投曾俊华

（联合早报网讯）香港特首选举将于这个星期天（26日）举行，“民主300+”约50名选委名单代表昨晚（20日）开会，负责协调的立法会议员梁继昌会后称，“民主300+”选委一致决定不投予候选人之一的林郑月娥。已就投票取向表态的选委中，98%会投予另一名候选人曾俊华。

据《明报》今天报道，梁继昌也称，随着其他名单日内陆续表态，预料最终投予曾俊华的“民主300+”选委比例，与98%不会相差太远。

不过，拥13票的社福界名单“社福同行”，其成员简浩名表明，名单须视乎候选人政纲和民望作决定，现时除不投林郑月娥外，不排除任何可能。名单会于24日公布投票取向。

同样负责协调工作的立法会议员莫乃光说，“民主300+”拥有305张选委票，即298名专业界别选委和七名身兼当然选委的“专业议政”立法会议员，但不包括其余民主派议员。

拥30票的法律界因于周三举办选举论坛，故部分无政党联系的选委仍未表态，但据了解“绝大部分”最终会投予曾俊华。

资讯科技界有三票未决定取向。界别选委王嘉屏称，不会投白票；陈泽滔和王百羽则称，会投曾俊华或白票。社福界方面，拥20票的社总将于明日公布取向，社总表明会参考民调结果。

对于第三名候选人胡国兴是否已“完成任务”，梁继昌回应称“民主300+”的决定是策略性决定。至于是否牺牲胡国兴，莫乃光指“民主300+”的最重要目标，是不让撕裂香港的候选人当选，“其实无话牺牲边一个”，强调尊重市民意愿，也尊重胡国兴的参选态度、表现和政纲。（联合早报网编辑：王纬温）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅