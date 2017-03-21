“民主300+”料98%票投曾俊华 胡国兴：十分失望

（联合早报网讯）香港特首选举将于这个星期天（26日）举行，“民主300+”昨晚称手上98%的票将投给候选人之一的曾俊华。对于“民主300+”的决定，另一名候选人胡国兴表示感到十分失望，但承诺继续竞选工程至最后一刻。

据《明报》今天报道，“民主300+”约50名选委名单代表昨晚（20日）开会，负责协调的立法会议员梁继昌会后称，“民主300+”选委一致决定不投第三名候选人林郑月娥。已就投票取向表态的选委中，98%会投予曾俊华。

对于第三名候选人胡国兴是否已“完成任务”，梁继昌回应称“民主300+”的决定是策略性决定。至于是否牺牲胡国兴，莫乃光指“民主300+”的最重要目标，是不让撕裂香港的候选人当选，“其实无话牺牲边一个”，强调尊重市民意愿，也尊重胡国兴的参选态度、表现和政纲。

胡国兴则对“民主300+”选委的决定表示十分失望。他说：“对于民主300+选委倾向支持一位接受831框架下政改、不会就《基本法》22条立法保障‘一国两制’、 亦不支持全民退保的特首候选人，我感到十分失望”。

胡国兴也强调，自己会继续竞选工程至最后一刻，争取所有阵营选委支持，“选举是不具名投票的，我深信选委会跟他们的良心投票”。（联合早报网编辑：王纬温）

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