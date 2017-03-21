李克强：争取尽早结束中国－以色列自贸区谈判

（联合早报网讯）中国国务院总理李克强周一（20日）下午会见以色列总理内坦亚胡时说，中方愿同以色列做好发展战略对接，就建立中以自贸区抓紧商谈，争取尽早结束谈判。此外，也深化两国在基础科学、现代农业、清洁能源、生物医药等领域的合作。

新华社昨晚援引李克强称，将加快中国同海合会自贸谈判，推进中国同地区的经贸合作，向世界发出维护自由贸易的明确信号，重点抓好中以创新领域合作，打造绿色快捷通道。

他也说，还要稳步推进港口、轻轨等重点基础设施建设项目合作，积极探讨开展第三方市场合作，实现互利共赢、共同发展。

在巴以关系上，李克强强调，作为以色列和巴勒斯坦双方共同的朋友，中方没有私利，希望尽早看到以巴实现和平共处。此外，希望双方坚持“两国方案”的正确方向，互谅互让，相向而行，尽快重启并推进和谈。

内坦亚胡则说，愿发挥自身科技优势，在智能汽车、现代医疗、清洁能源、通信、海洋渔业、农业、节水等领域拓展对中国的互利合作；希望加快以中自贸协定谈判，扩大双向投资，积极开展第三方市场合作。

以方同时也欢迎中方企业参与以基础设施项目建设，愿加强双边交通运输领域合作。

据报道，会谈后中国和以色列签署了经济、科技、商务、民航等领域多份双边合作文件。（联合早报网编辑：王纬温）

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