香港“七警案”主角曾健超 涉袭警弃上诉入狱五周

（联合早报网讯）在“七警案”中被殴的香港公民党前成员兼社工曾健超，于2014年“占中”期间在龙和道向警员淋泼液体及抗拒尝试制服他的警员，去年被裁定一项袭警及两项拒捕罪罪成，判囚五星期后，随即申请保释等候上诉。但曾健超今天通过律师代表，通知法庭放弃上诉，并确认自己是自愿放弃，并明白会丧失日后上诉的权利。

据《明报》报道，曾健超今早到香港高院处理有关法律程序后即时服刑，预计扣减假期后需服刑31天。他在庭外说，由参与社会运动开始，已知需要付代价，须为自己的行为负责，而放弃上诉并非表示软弱及放弃抗争。

曾健超也说，放弃上诉其中一个考虑是七警已成功定罪，相反他对个人定罪放得很轻，只为寻找公义。对于曾健超是因有人因暴动罪被重判三年、担心被加刑才放弃上诉的质疑，曾健超称这一点“从来不是我的考虑”，而律政司也没有就刑期提出上诉，上诉与否均不会增加刑期。他是希望展示承担及不逃避，才愿意即时服刑。

七港警在“占中”清场期间，将曾健超抬到暗角拳打脚踢。七警上个月14日被判袭击致身体伤害罪罪名成立；17日法官再斥七人执勤时犯法，恶意袭击已被扣上手铐的曾健超，所犯控罪严重，让香港警队蒙羞，香港国际声誉受损，七人全被判入狱两年，不得缓刑。

此外，曾健超说，相信香港的惩教制度，不担心在狱中会受到人身伤害。

对于这个星期天的香港特首选举，作为选委的曾健超称会投票；据了解在囚人士可透过选举事务处安排投票。

据报道，曾健超的十数名支持者在法庭外与他道别，有支持者激动落泪。曾健超除下西装上的“黄丝”扣针及身上其他饰物后，双手作揖与众人致谢，并徐徐步入法院囚室。（联合早报网编辑：王纬温）

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