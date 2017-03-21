涉西安地铁三号线电缆质量问题 八人被控制

（联合早报网讯）西安市政府昨晚（20日）召开新闻发布会，公布了地铁三号线问题电缆抽检结果和相关问题调查进展情况。经中国国家权威机构检测为不合格的电缆，西安将在保证地铁安全运行的前提下全部予以更换；目前涉事的西安某电缆公司的八名相关人员，也已被依法控制。

据新华社报道，近期网上出现一篇反映西安地铁三号线电缆有质量问题、存在巨大安全隐患的帖文。对此，中国国家电线电缆监督检验中心（武汉）副主任、高级工程师金群在20日晚的发布会上，公布了此前抽样送检的地铁三号线电缆检测结果。

他说：“从检测结果看，地铁三号线低压电缆五个抽检样品不合格。”

中国国内电缆专家、西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室郑晓泉教授在发布会上则说，出现问题的电缆限于西安地铁三号线部分产品400V辅助缆线及120V信号控制电缆，不涉及机车牵引1500V直流动力系统，因此不会影响机车安全运行与控制。

在问题电缆的处理上，西安市常务副市长吕健说，将在保证地铁三号线安全运行的前提下，争取用最短的时间对问题电缆全部更换。他说：“我们还将邀请国家安全监管和地铁运营管理专家，对已运行的地铁一、二号线同步展开安全检测，保证地铁全线网运行安全。”

此外，西安地铁公司总工程师王鸣晓说，地铁公司计划采取适度调整用电负荷、调整用电回路保护整定值等措施，保证系统处在安全运行状态，利用夜间停止运营的间隙，对问题电缆全部更换。

另一方面，出席发布会的中共西安市纪委书记杨鑫说，由西安市纪委、监察局、质监局、安监局、公安局等部门组成联合调查组，已对西安地铁三号线电缆工程相关资料进行了全部调取审查。在检测结果初步确定后，公安机关在第一时间对涉事公司展开审查，依法控制相关人员八名，并封存该公司的其它批号电缆，对其生产场所和相关账目予以封存。

联合调查组下一步还将彻查涉事电缆公司参与西安地铁建设的所有项目，对每一道监管流程、每一个涉事人员依法依规严查，包括不合格电缆生产、有无违规招投标等情况。

杨鑫说：“联合调查组在后续调查中还将彻查与涉事电缆公司有牵连的企业、政府职能部门和公职人员，有无合谋参与、权钱交易、利益输送等违规问题。调查中一旦发现违法违纪或者失职渎职问题，将坚决依法依规，一查到底。”

西安地铁三号线全长39.15公里，在2012年8月开工，并于2016年11月开通运行。（联合早报网编辑：王纬温）

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