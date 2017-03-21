潜舰国造 蔡英文：有人不看好但政府不回避

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天说，她知道外界有些人不看好潜舰国造，但先自助而人助，这是国际政治的现实铁律，台湾政府绝不回避，会理性地找出解决问题的方法。

据台湾媒体报道，台湾海军2017年敦睦远航训练支队今天出发前往友邦，蔡英文上午亲自南下高雄左营水星码头，为官兵打气，随后参加“潜舰国造设计启动及合作备忘录签署仪式”，见证潜舰国造的启动仪式。

据报道，台湾国防部长冯世宽、海军司令黄曙光上将今天和台船公司董事长郑文龙及中科院院长张冠群，共同完成潜舰国造的启动命令和签署合作备忘录。

蔡英文致词时说，今天是一个非常重要的场合，不仅是敦睦舰队就要启航，更是潜舰国造启动的历史性时刻；继高教机“自研自制计划”启动后，今天就要正式展开潜舰国造的计划。

蔡英文也说，在“防卫固守、重层吓阻”的军事战略构想下，水面下的战力是台湾国防最需要加强的一层，这个大家都共同认知到的问题，过去却一直无法解决。身为三军统帅，她一定要有决心来解决这个问题；因此，她今天用行动跟大家一起跨出这历史性的一步。

此外，蔡英文说，她了解潜舰国造是国防自主政策中，最具挑战性的一环，也知道外界有些人并不看好。但她要告诉大家，台湾人一向勇于面对挑战，并且克服挑战；这是台湾精神，也是政府绝不回避的使命。

蔡英文指出，先自助而人助，这是国际政治的现实铁律，如果因为困难而却步，台湾的国防自主，就不会有未来；政府会理性地找出解决问题的方法，整合国家整体实力，共同克服潜舰国造的挑战。

蔡英文也说，潜舰国造不只是海军、中科院和台船公司的使命，更会是整个政府、整个国军、整个产业要共同投入的任务；因为政府的目标不仅是打造出鱼雷潜舰，而是要完成代表台湾国家安全、产业发展和社会团结的潜舰国造任务。

潜舰国造计划启动后，政府将会进一步地深化国防自主的政策，从制度面落实国防自主的精神，建立国家安全跟产业发展密切结合的稳固结构。

蔡英文期待，未来的国军有更好的武器装备，而这些武器装备是台湾的研制成果，也希望未来的产业能有更高的科技水准。而这些科技水准，是来自国防科研的成果。（联合早报网编辑：王纬温）

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