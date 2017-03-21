台湾潜舰国造启动 预计八年下水10年成军

（联合早报网讯）台湾潜舰国造工作今天正式宣布启动，台湾国际造船公司董事长郑文隆透露，预估八年内台湾国造潜舰可下水，10年内可成军。

据台湾媒体报道，台湾总统蔡英文今天南下高雄左营水星码头，参加“海军2017年敦睦远航训练支队启航欢送暨潜舰国造设计启动及合作备忘录签署仪式”。

仪式上，台湾国防部长冯世宽、海军司令黄曙光上将、郑文隆及中山科学研究院院长张冠群，共同完成潜舰国造的启动命令和签署合作备忘录。

郑文隆过后受访时透露，潜舰国造按照既定计划稳健在前行，因为台湾没有造过，一定会有一些困难。这些困难一一突破当中，台船已造过大概100多条军舰；在造船的过程中，已掌握世界各国军品供应商以及自家设计能力，台船以此作基础执行潜舰国造。

郑文隆也说，合约前四年是设计合约，第二阶段合约才进入建造阶段，从去年12月起开始估计，以八年时间让潜舰下水测试，下水之后再经历兵力演练，可能隔一年海军可以成军，预估10年内可以成军。预算部分，设计合约约为20多亿元（新台币，约9200万新元），建造合约目前没有详细数字，正在估算当中。

对于潜舰是否以剑龙级或茄比级潜舰为设计原型，郑文隆说，是以台湾自己所需要的舰型来设计，是符合国内国防需要的舰型。

中科院副院长杲中兴则指出，潜舰国造最核心的技术不是装备的问题，而是装备要和整个系统整合在一起，怎么确认潜舰在下水前，系统安全可靠、下得去上得来，才是整合系统的核心技术。

他指出，中科院过去制作经国号战机，确认电脑、飞控系统是符合规格且安全可靠的；这技术在中科院是行之多年，从经国号战机跟导弹系统都有这样技术。

杲中兴也说，中科院将来会协助台船做更深入的研究；国造潜舰没有做过水下动态系统的性能测试，这可以用数学模型去算，但实测跟模型会有差异，需要花时间实验。

杲中兴说，前期已花时间研究国造潜舰的性能数据以及数学模型，并展开计算基础的流力、性能分析，也开始在建构动态模型；将来船体出来，就会搭着模拟程式往下整合其他系统，预估要八年以上。（联合早报网编辑：王纬温）

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