中国专家：辽宁舰舰载机少 续战能力不强

（联合早报网讯）针对央视披露中国航母“辽宁号”航舰编队先前远海训练的画面，中国军事专家尹卓说，辽宁舰编队的整体训练水平“上了一个大台阶”，但其舰载机数量过少，持续作战能力还不是很强。

央视20日发布辽宁号自2016年12月至今年1月，行经台湾海峡、南海、西太平洋及从事编队训练，以及舰载机起降的画面，并有舰上的指挥级军官受访，引起注意。

对此，人民网今天引述尹卓说，辽宁舰此次跨出第一岛链的远海训练，实施了多项新训练项目。首先是舰机融合训练，因为以往的舰载机起降训练多在东海、黄海进行；这次则有更复杂的气象条件，而且增加夜间起降训练，舰载机起降难度大增。而这些训练使飞行员的技能“提高到新的层次”。

他指出，辽宁舰与舰载机还展开战术协同训练，包括对空防御、对海攻击、编队飞行、与指挥所和编队属舰间的通讯联络，未来均可应用在实战中。

尹卓也说，此次训练还进行全编队训练。过去辽宁舰的编队属舰，演练时职责是保护辽宁舰安全；但这次演练则进行“全要素、全流程”的编队整体训练，说明辽宁舰编队的整体训练水平“上了一个大台阶”。

不过，尹卓坦言，尽管辽宁舰已形成“初始作战能力”、若发生战争“完全可以上阵迎战”，但仍未形成整装作战能力，舰载机和飞行员的数量并未达到整装作战的要求，而舰载机数量偏少、持续作战能力还不是很强。（联合早报网编辑：王纬温）

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