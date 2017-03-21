香港“民主300+”选委98%表明票投曾俊华

（联合早报网讯）对于300多名泛民选委声称不会投票给林郑月娥，并表示将把票投给曾俊华，香港特首梁振英坦言：“我相信没有人会感到意外。”

手握325票的“民主300+”选委，昨晚决定了投票意向。对于98%选委表明会投票给曾俊华，胡国兴表示失望，批评他们支持一个主张在“831框架”下重启政改的候选人。但他强调自己不会弃选。

25名泛民立法会议员则发表联合声明，强调与林郑没有互信基础，遑论投票支持她。声明强调，若林郑成为特首，势必延续梁振英的执政路线，导致香港社会更撕裂。

继公民党、民主党及自由党的梁淑怡之后，香港医学会也表示，由于调查显示有55%会员支持曾俊华，所以将履行承诺，依照民调结果投票给曾俊华。法律界选委则在明天的选举论坛后决定意向。

支持林郑的方面，嘉华集团主席吕志和以及工总今天宣布将投票给林郑，加上已表态的乡议局，及稍后开会决定投票意向的民建联等多个政团，均倾向支持林郑，建制派相信，她仍可高票当选。

针对林郑因家庭成员拥欧盟居留权，所以她本身也有欧盟居留权，被指不符合特首选举参选资格一事，香港选举事务处发言人今天回应称，选举主任征询律政司的法律意见后确认，没有候选人被取消资格。

梁振英今天在行政会议前，就《信报》创办人林行止在专栏中预测，他将以政监或政治顾问身份继续留任下届港府，并有可能成为中共中央港澳工作协调小组成员，直斥是“假新闻”，纯属揣测。

梁振英也强调，目前港府整个公务员班子十分稳定，没有“离职潮”，整件事是选举炒作。至于泛民选委表明不投票给林郑，他认为这类似两党制社会的现象。

另一方面，由立法会前主席曾钰成当召集人的“香港愿景”研究计划，今天批评香港的高官问责制没有问责精神、管治团队没有共同政治理念、官员欠缺互相支持的诱因，副局长和政治助理未能发挥价值和重要性。

“香港愿景”建议：聘用和培训副局长制度化、将行政会议改组成内阁、将政治助理改为特别顾问、主要官员定期主持公众答问大会，并提升官员政治才能。（《联合早报》香港特派员易锐民报道）

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