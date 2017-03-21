千人上周五送葬李昭 七常委送花圈

（联合早报网讯）已故中共领导人胡耀邦遗孀李昭遗体告别仪式，上周五（17日）在北京八宝山举行。

据美国之音消息，各界送葬者估计多达两三千人，有人形容这是继邓小平追悼会之后，北京出现的最大送葬人群，再现体制内外人士同时祭拜的场景。

出席活动者介绍，现场警戒级别很高，北京市当局规定参加告别仪式必须持有请柬或讣告作为入场券，实名签到，许多欲前往送殡者则发现一票难求。

李昭遗像下方及两侧分别摆放着亲属和现任中共政治局七常委献的花圈，江泽民、胡锦涛、李鹏等卸任领导人也送了花圈。

美国之音报道称，经多方查证核实，中共总书记习近平等七常委确实到场致哀，据称当时只有胡家少数亲属在场。不过，当晚的央视新闻联播并未对此进行报道。

也有消息说，胡锦涛等数名上届常委也到场致哀。

历史学者章立凡对美国之音表示，听说当局只印发了1500张票（即讣告），但是他看到现场至少有两千人以上，据传共青团中央等单位的人员有组织前往悼念。

章立凡分析，到场多数人未必是跟李昭老太太有多熟识，主要还是间接地表达对胡耀邦的怀念；此外，八十年代作为一个朝野有共识、全民有理想的时代，到场者可能更多的是用悼念死者的方式，来表达对现状的情绪。

至于央视及其他官媒未报道习近平等七常委参加李昭告别仪式，胡耀邦之子胡德华在微信群中解释，因为胡耀邦几次压制，不给司局级的李昭正常提级，所以她的葬礼不够级别上央视新闻联播。

消息人士说，目前尚未决定暂放家中的李昭遗骨将安葬何处。曾任共青团主要领导人多年的胡耀邦遗骨葬于江西共青城。

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