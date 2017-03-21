香港禁止所有巴西肉类进口

（联合早报网讯）香港食物环境卫生署食物安全中心21日公布，就巴西出口的肉类品质出现问题，为审慎起见，暂时禁止所有巴西生产的冷藏及冰鲜肉类和禽肉进口，即时生效。

香港中通社引述港媒消息称，食环署安全中心发言人说，得悉有关报道后，已即时与巴西有关当局联系，巴西当局的调查仍然继续；有见及此，中心决定采取预防性措施，暂时禁止所有巴西生产的冷藏及冰鲜肉类和禽肉进口。中心会继续与巴西有关当局联系，以取得更详细的资料作进一步评估。

此外，中心也会加强抽验由巴西进口的肉类和禽肉，以保障食物安全和公众健康。

百佳超级市场回应称，已将正在售卖的巴西冻肉产品作抽样检查，没有发现任何问题，同时也与供应巴西冻肉产品的供应商及食环署联络，继续跟进这次事件。

佳宝食品超级市场董事总经理林晓毅指，旗下分店在巴西进口的肉类并非由出问题的供应商订购，分店所售卖的巴西冻肉也均经食环署检验。林晓毅续指，没有收到下架通知，将继续售卖架上的巴西冻肉，但暂时不会再从该国进口肉类产品。

大快活则表示，正与供应商跟进及瞭解情况，为让食客安心，全线暂停供应叉烧，直至收到供应商清晰回应；大快活也正寻找其他国家货源代替。

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