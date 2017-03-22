中国阿胶需求大 南非毛驴面临杀戮命运

（联合早报网讯）在南非的西北部，很多毛驴在一望无垠的农田里吃草。因为中药的需求，它们对于自己面临的危险丝毫没有意识。

据BBC报道，因为驴皮煎煮浓缩后可以制成中药阿胶，很多非洲国家的毛驴面临被杀戮的命运。

这种交易在南非是非法的。

很多动物权益人士表示，毛驴经常被敲击致死，然后在很多住宅后院或者秘密屠杀场被剥皮。

在南非西北省的村庄里，村民表示很多团伙在田野中抓获这些动物。很快，村民就找到了一些被剥了皮剁了蹄子的毛驴尸体。

当地的很多贫穷的没有工作的村民的生计都依赖于毛驴。

两个月之前，约翰内斯堡的警察发现了一个集装箱，里面发现了5000多张驴皮。

警方怀疑这些驴皮将被运往中国。警方形容此次突击行动是打击走私活动的重大突破。

警方今年多次发现驴皮，这也显示了在该国越来越多毛驴被杀戮的现状。

毛驴皮中所含的明胶在非洲没有任何商业价值，但是在中国却非常有价值。驴蹄中也含有明胶。

另外中国的一些地区也吃驴肉，他们认为驴肉比牛肉更有营养。

在中医里，阿胶是滋阴补血的妇科药。据信，这个产业价值数百万美元。由于在中国毛驴的数量在急剧下降，很多中国生产商把目光放到非洲。

据《中国日报》称，中国每年制造5000吨阿胶，需要大约400万张驴皮。

数据显示，中国毛驴数量从1990年代的1100万降到2013年的600万。

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