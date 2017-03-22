台湾学者：“习特会” 不会出现第四公报

（联合早报网讯）中国大陆外交部日前间接证实正在筹备“习特会”（大陆国家主席习近平与美国总统特朗普的会面）。对于外界关注中美双方届时是否签署“第四公报”，台湾学者赵春山分析，会面应该会聚焦在经贸与朝鲜议题上，“不会有第四公报”。

而针对大陆近期频频传出“武统声浪”，赵春山则认为“那并非主流”。

据台湾媒体报道，海峡交流基金会昨天举行第九届董监事第十次联席会议，并邀请亚太和平研究基金会首席顾问、淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山，针对“中共两会后对台政策与我因应之道”发表专题演讲。赵春山在会后接受媒体採访时，对相关提问作上述回应。

据报道，大陆外交部发言人华春莹20日在例行记者会中，间接证实4月的“习特会”。

赵春山指出，美国国务卿蒂勒森此次访陆期间双方言论可以看出，中美双方对台湾议题已有共识，也不愿让两岸议题成为负债；因此，届时特朗普与大陆国家主席习近平会面时，对相关议题应该只是旧调重弹，“不会有第四公报”。

他认为，特朗普的商业背景与近期的经贸政策将会使“习特会”会谈重点导向双边贸易。此外，朝鲜核问题导致朝鲜半岛局势紧张、美国与韩国军演及部萨德反导系统，“习特会”上“朝鲜问题”势必“箭在弦上”。

此外，针对大陆近期频频传出“武统”声浪，赵春山则认为，习近平及少提及“武统”，更曾多次表达“统一”要“心灵契合”，因此“怎么可能‘武统’呢？”

他认为，中陆面临社会变迁，特别是网络时代来临，充斥许多激进言论，但这并非主流声音。而对中国军方人士而言，“如果两岸问题能和平解决，那就不要军队啦”；因此，他们不可能说出“主和”的说法，“但这种说法听听就算了”“绝对不是主流”。

中美三个联合公报是指大陆与美国政府共同签署的三个外交公报，包括“上海公报”、“中美建交公报”和“八一七公报”。（联合早报网编辑：王纬温）

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