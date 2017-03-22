台湾蓝营也提转型正义：总统府变博物馆

（联合早报网讯）台湾前总统陈水扁曾说，把总督府当成总统府“是台湾最大的悲哀”。应对蔡英文政府力推《促进转型正义条例草案》在立法院本会期闯关，国民党团也拟提出“促转四加一法”，其中“台湾总督府及总统府纪念馆特别条例”草案更主张将总统府等博爱特区日治殖民时期建筑“空间开放”，转型为博物馆群，达到文化教育意义。

据台湾《联合报》今天报道，民进党政府上台后力推转型正义，但转型对象却刀刀指向国民党来台统治后时期，让外界始终觉得针对性处置．对此，国民党团总召廖国栋主张，台湾要转型正义，日治时期政府治理的不正义当然也不能回避，总统府就是其中指标。

廖国栋说，在日治时代，从台湾总督府内所发出伤害原住民、汉人、客家人的各式殖民命令，不仅强制夺走人民土地，还执行膺惩扫荡政策，杀害数十万无辜民众，毁损数万间房舍，“这是历史事实”。

廖国栋认为，基于面对历史、正视伤痛、尊重人权，前身为“台湾总督府”的总统府有必要转型，让具有日本统治权威及日本国旗图腾的象徵空间回归全民使用，让它转型为历史博物馆，标志记忆文化历史。包括总统府、台北宾馆、国史馆与台银这四栋殖民建筑都应一并转型为博物馆。

廖国栋也说，台湾要推动转型正义，就必须先去除殖民统治的政治象征，总统府能否回到“台湾总督府”，转型为历史性的良心遗址纪念馆，将是转型正义能否落实指标。

对于廖国栋将“解放总统府”做为促进转型正义的必要条件之一，世新大学客座教授王晓波认为，本来就该如此。王晓波说：“朝鲜的总督府都已经敲掉了”，政府要推动转型正义，就不宜还将日本殖民时期的“台湾总督府”做为中华国总统府。

日本殖民政府在台湾和现今的首尔各盖了一座总督府，但这两座总督府却有着截然不同的命运。韩国的总督府被视为民族的奇耻大辱，由总统下令夷为平地；台湾的总督府却被用来当成总统府，总统直接搬进去办公。但韩国也不是一下就拆除，而是先当成博物馆，直到1995年因为要建景福宫，才拆卸整座大楼，只保留尖塔部分，放在天安市郊外的“独立纪念馆”展览。

王晓波说，当初中华民国政府之所以选择将日治时期的“台湾总督府”做为总统府，主要是因为撤退来台时政府没有钱，“台湾总督府”又是当时台湾最大的公署建筑，有它历史上的不得已；但时至今日，政府再穷都应考虑将总统府迁出。

王晓波也建议，总统府迁出后，原“台湾总督府”建筑可选择敲掉，让这块精华地可以开发；不然就乾脆彷照战后中国大陆圆明园、德国柏林教堂放着不要修，让建物永存成为日本残暴统致台湾的负面教材。

另一方面，王晓波说，要将总统府迁出，最大的考虑应该是总统维安，大直衡山指挥所附近可能是总统府新址的最好去处。但王晓波也提醒，总统府搬出前，应把目前地下室留存的日据时代档案先好好整理、分类后一并公开，扩大文化教育意义。

总督府是日本人长野宇平治与森山松之助共同设计，于1919年启用，作为台湾总督府办公厅舍，也是台湾最高的建筑物。1945年中华民国接管台湾，台湾总督府建物被改命名为“介寿馆”。

1949年12月中华民国政府迁往台北后，总统府与行政院均于介寿馆合署办公；直到1957年行政院搬迁至原台湾省政府大楼后，介寿馆才改由总统府单独使用至今。

前总统马英九也曾因认为“日本殖民时代的台湾总督府不应成为总统府”，曾考虑将将总统府迁到关渡，让总统府转型为历史博物馆，但主张最后都胎死腹中。

2009年间，由于总统府周边天际线限建问题，让台北市政府都市发展局认真启动评估搬迁总统府可行性研究，最后作出建议可搬到大直，但因土地已被国防部取走，当时民意也有逾半反对，该评估桉至今也未曾被实质推动。（联合早报网编辑：王纬温）

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