习近平：中以应在“一带一路”架构内 推动重大合作项目

（联合早报网讯）中国国家主席习近平昨天在北京会见以色列总理内坦亚胡，聚焦“一带一路”战略对接，并宣布双方建立创新全面伙伴关系。

据新华社报道，习近平21日在钓鱼台国宾馆会见以色列总理内坦亚胡时说，双方应加强发展战略对接，在共建“带一路”架构内，稳步推动重大合作项目。

他说，应重点加强科技创新、水资源、农业、医疗卫生、清洁能源等领域合作，拓展两国务实合作深度和广度，以及加强教育、文化交流合作。

习近平也说，中国与中东国家联系越来越紧密。一个和平、稳定、发展的中东符合包括中以在内各方的共同利益。

他说，中方赞赏以色列方将继续以“两国方案”为基础处理以巴问题。尽早实现以色列、巴勒斯坦两个国家比邻而居、和平共处。

内坦亚胡则说，以色列将继续坚持“一个中国”政策，愿以此次建立以中创新全面伙伴关系为契机，深化双方在清洁能源、农业、投资、金融、医疗服务等领域密切合作。

他也说，以色列愿积极参与“一带一路”架构下基础设施等合作。以色列愿看到中国在中东事务中发挥更大作用。

据报道，习近平2016年初曾对沙特阿拉伯、埃及、伊朗等国进行国是访问。当时外媒曾分析，中国考量到能源需求、安全利益及一带一路等战略规划，因此，中东地区也成为中国“大周边外交”的重点之一。

至于中东地区国家也有不同考量。沙特阿拉伯国王萨勒曼日前就访问中国、日本等国。萨勒曼与北京签署约650亿美元（911.3亿新元）的合作大单，也允诺与日本共建经济特区，促进日企进驻沙特阿拉伯。

学者分析，由于美国总统特朗普的中东政策未明，让沙国“向东看”，包括沙国“2030愿景”与中国“一带一路”对接，可能是为了未来与美国对话准备筹码。（联合早报网编辑：王纬温）

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