中国专家：“中国版萨德”已进入战备状态

（联合早报网讯）韩国部署美军萨德系统后，中国官媒报道说，新组建的某导弹营官兵已执行战备值班任务。据中国军事专家分析，新建某导弹营装备的很可能是“红旗19”导弹，直指“中国版萨德”已进入战备值班。

中国空军网刊文指出，西部战区空军某场站本月中旬整体移防，该战区中共党委要求各级认真做好两个经常性工作，又指“新组建的某导弹营官兵来自空军26个团以上单位，构成复杂、思想多元，营连领导普遍谈心，全面了解个人诉求和困难，有的放矢抓好教育管理，圆满完成各项战备值班任务”。

观察者网引述专家分析，指报道距离萨德实地运抵韩国正好一个月、距离萨德被中国外交部明确反对的发言不足三日；如此敏感的时间点，令人想起2011年时任美国国防部长盖茨访问中国前表示中国五代机还要再等十年；但就在他访北京期间，歼－20首次公开。

分析指，当前解放军空军防空兵共有约70个营级中远程防空单位，按照目前中国空军体制，装备中远程防空系统的“团以上单位”也不过30多个。“26个团以上单位”意味着几乎所有装备远程防空导弹的单位，都将精英参与组建该个“新组建的某导弹营”。

分析又指，从现有消息来看，报道中提到的新建某导弹营装备，很可能是红旗19导弹。报道提及该部队已执行战备值班任务，换言之是以隐晦的口吻宣告，中国已拥有了具备可靠的实战末段高空拦截能力的战备值班部队。而俄罗斯的S500导弹尚未完成实验，以色列“箭3”导弹防御系统和美国“标准3”防空导弹并不具备在大气层内拦截能力。

目前，只有美军的萨德能与红旗19比肩。（联合早报网编辑：王纬温）

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