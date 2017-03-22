港特首选举 曾钰成：中央不任命必有强力理由 倡改组行会变内阁

（联合早报网讯）香港特首选举将于这个星期天（26日）举行，香港立法会前主席、智库“香港愿景”召集人曾钰成日前指，中央有权不任命候选人之一的曾俊华。他昨天（21日）再次回应“不任命论”时说，中央有实质任命权，不能排除中央不任命某一个人。

据网媒“香港01”报道，距离特首选举投票日仅剩五天，中央不任命论一直贯穿整场选举。曾钰成认为，确实有机会不任命胜出选举的人士，但非针对任何一位候选人，而是中央多次强调有实质任命权，“如果赢了就任命，就变成礼节性，不是实质。”

对于若胜出者不被任命，会否冲击香港选举制度，曾钰成指《基本法》及选举条例中，均写明选委所选出的是“行政长官人选”，予中央考虑任命与否，因此中央的决定不会影响制度。若中央决定不任命，必会提供一个强而有力的理由。

曾钰成指出，坊间有不同民调显示各候选人的分数，笑言自己修读数学时，没有读到统计学，认为有关数字不具意义。他也说，中央对特首的四项要求中，“港人拥护”只属其中一项，各候选人在不同范畴中自有高低。

此外，曾钰成担任召集人的“香港愿景”，昨天就“检讨高官问责制及行政会议”提出五大建议，包括主要官员须定期主持社区居民大会，并将行会改组为政府内阁；将行会非官守成员数目限制不多于五人；取消召集人一职；主要官员以内阁成员身份提出意见；以及取消政治助理一职。（联合早报网编辑：王纬温）

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