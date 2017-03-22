俄已向中国交付S-400 最远可覆盖台湾东部海域

（联合早报网讯）正当韩国展开部署萨德反导弹系统之际，中国军队也向俄罗斯买入先进防空导弹。俄罗斯国家杜马（国会下议院）经济政策委员会副主席古特涅夫证实，俄方已向中国交付首批S-400防空导弹系统。

台媒昨天深夜援引俄罗斯文传电讯社报道，古特涅夫日前在莫斯科回声广播电台透露，尽管印度同样积极寻求S-400防空系统，但俄罗斯把中国放在第一位。

不过，俄罗斯联邦军事技术合作局和主要军事进出口商，都拒绝评论此事。

美国环球安全网报道，指S-400是俄罗斯非常先进的防空导弹系统，可进行从超低空到高空、近距离到超远端的全空域密集拦截；拦截对象包括飞机、巡航导弹乃至战术弹道导弹。针对不同类型的目标，采用三种拦截导弹（远端40N6、中程48N6、近程9M96），形成多个层次的防空屏障。

此外，S-400系统强化雷达系统，大幅提高抗干扰与反隐形能力。

英国《简氏防务周刊》则引述美国美中经济与安全审查委员会的一份报告指出，中俄两国正处于“双边军事合作的最好时期”，安全合作已成为中俄双边关系中最为重要的砝码。报告并列举了中俄安全合作的三项关键要素：军事演习、军事技术合作与高层军事交流。

报告认为，中俄两国军事合作的提升加剧了美国在从东欧到南中国海广阔区域面临的压力。例如，中俄双方在南中国海、地中海等对彼此具有重要战略利益的地区均举行过联合军事演习。

而在引人瞩目的军贸合作中，除了苏-30、苏-35等先进战斗机和S-300防空导弹系统，这份报告尤其关注S-400合作专案的进展。

报告分析指出，S-400防空系统可大幅强化中国对西太平洋地区的空情优势，并对台湾海峡两岸及中国大陆周边水域的军力平衡产生重要影响，射程能覆盖整个台湾，以及东海和南海的部分海域。（联合早报网编辑：王纬温）

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