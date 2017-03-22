以色列宴请中国10大企业家 郭台铭也受邀

（联合早报网讯）号称率领以色列出访史上最大商务代表团前往北京进行正式访问的以色列总理内坦亚胡，20日上午特别邀请中国大陆10大企业大老吃早餐，鸿海董事长郭台铭也名列其中，并且是唯一的来自台湾的企业家。

据联合新闻网昨晚报道，今年是中国大陆与以色列建交25周年，内坦亚胡19日率领五位内阁部长及约90名商界人士组成的商务代表团，前往北京进行正式访问。

据以色列驻北京大使馆的微信公众号上的信息，内坦亚胡20日特别举行一场“菁英早餐会”，邀请10位中国的商界菁英出席，成员包括：万达董事长王健林、阿里巴巴董事局主席马云、娃哈哈董事长宗庆后、联想集团董事局名誉主席柳传志、复星集团董事长郭广昌、巨人集团董事长史玉柱、鸿海集团董事长郭台铭、恒隆集团主席陈启宗、百度集团总裁陆奇与光明乳业董事长张崇建。

对此，澎湃新闻形容说，“看这豪华阵容，身家加一起估计抵得上某些国家的GDP了。”

据报道，这些企业大老之所以受邀，是因为他们都是以色列政府“招商引资”的重点对象。内坦亚胡出访前已放出风声，“我将会见中国多家最大企业的负责人。”

他在每周内阁会议上还说：“如今当我们谈到中国最大的企业时，我们有时在谈论全世界最大的企业，或正迅速成为全世界最大的企业。”

在早餐会上，内坦亚胡向在座的企业家介绍了以色列开拓中国市场、促进中以贸易的重要性，并陈述以色列的投资吸引力与独特的“智力资本”。

内坦亚胡说：“在场的所有企业中有些已投资以色列，且数额可观。这意味着许多的工作机会……这对以色列人和以色列经济来讲都是好事……以色列正以开放的态度与中国进行商业合作。”（联合早报网编辑：王纬温）

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