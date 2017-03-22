近23%中国民众 想在三个月内买房

（联合早报网讯）中国人民银行（中国央行）调查显示，受访的中国民众中，有22.9%准备在未来三个月内购买住房，较三个月前上升2.8个百分点，创2003年以来公开数据的新高。

据澎湃新闻报道，这项由人民银行每季进行一次的调查显示，2016年第二、三和四季，准备在未来三个月内购买住房的中国受访者比重节节上升，依序为15.1%、16.3%和20.1%。今年第一季为22.9%。

报道指出，上述数据显示，更多的中国民众认为房价仍将继续上涨，而实际调查出的数字，则符合这一推断。

调查显示，对于中国今年第二季房价的预期，27.2%的受访者认为会上涨，高于上一季的26.9%；49.6%的受访者认为“基本不变”；10.6%的受访者认为会下跌；12.6%的受访者则回答“看不准”。

此外，52.2%的受访者认为目前房价“高、难以接受”，较上一季下滑0.5个百分点；42.9%的受访者认为“可以接受”，4.9%的受访者则认为“令人满意”。

这项调查是人行1999年起每季执行的调查，选择全中国50个城市共400个银行分行，各抽取50名储户进行调查，样本数因此有两万人。（联合早报网编辑：王纬温）

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