中国每年数百万对离婚 多地法院判冷静期

（联合早报网讯）中国一年离婚人数有数百万对，有越来越多城市法院对离婚诉讼采取“离婚冷静期”作法，有人批评是浪费司法资源，但也有执法者认为，为挽救家庭婚姻值得。

据北青网报道，四川日前发出首份《离婚冷静期通知书》，要一对闹离婚的85后（1985年后出生）夫妻冷静三个月，期间不得向对方提出离婚。

法院指出，不会每对提离婚诉讼的夫妻都给予冷静期的处理，会视个案而定。上述这对夫妻发生纠纷，主要原因在于双方年轻、脾气大，都坚持自己个性，离婚可能出于一时冲动，所以给予冷静期。

另据中商情报网，2015年中国依法办理离婚手续的共有384.1万对，2016年上半年则有168.3万对。

据报道，目前在广州中山市、上海静安区、河南部分地区对离婚案件都有不同形式的冷静期制度。上海静安区的案例中，67起进入冷静期的离婚案件，已成功挽回27个濒临破碎的婚姻家庭。

此次发出四川首份离婚冷静期通知书的资阳市安岳县法院家事少年审判庭庭长蒋新儒说，每年有上百万人离婚，牵涉的人很多，造成社会问题，像是未成年人人犯罪、老人没人赡养。

尽管有人批评，法院给予“离婚冷静期”的作法是司法资源的浪费，但蒋新儒说，还是有成功案例，要从正面影响来看待此事。（联合早报网编辑：王纬温）

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