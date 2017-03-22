孙明扬：不同意暗票下曾俊华有机会胜出

（联合早报网讯）香港特首选举将于这个星期天（26日）举行，多次撰文评论特首候选人的香港教育局前局长孙明扬明言，对有人认为在“暗票机制”下，候选人曾俊华仍有机会胜出，他对此“持不同看法”。

他也分析说，另一候选人林郑月娥如成为特首，管治会十分困难，因为她背上了“中联办背后发功”的原罪。

孙明扬今天于《am730》专栏发表题为“下届行政长官当选后的首要任务”文章，指有人或会对特首选举的“暗票机制”有期望，认为曾俊华仍有胜出机会，但他对此持不同看法。

孙明扬解释说，林郑月娥获得579张选委提名票，离开601张的过半数不远，带出的信息是：“我们（林郑阵营）虽然可以带出已获得过半数选委支持的信息，但不免予人一个意气风发的恶劣印象，所以点到即止”。

他也指出，“他们（林郑阵营）有数个选委界别一票也不要，包括渔农界、港九区议会及工联会，而民建联亦未将全数提名票给她。不言而喻这些界别就是手上的备用票仓”。

孙明扬承认，“暗票机制”下林郑月娥的579提名票，未必能全部转化为支持选票，但同时不能否定或有部分泛民选委投票支持她。

另一方面，孙明扬也说，林郑月娥如成为特首，管治会十分困难，因为她背上“中联办背后发功”的原罪，令她未开始工作便令人反感。他认为林郑月娥当选后，首要任务是与中联办共同清楚解释及澄清没有“西环治港”这回事。

香港公务员事务局前局长王永平也在《am730》专栏撰文谈及下届特首，指下届特首首先要显示的管治能力，建立一支令市民信服的司、局长团队。

他说：“市民会期望看到一群既有能力，又有公信力，有决心维护香港核心价值，并以港人利益优先的领导官员。否则，任何人做下届特首也不能管治好香港”。（联合早报网编辑：王纬温）

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