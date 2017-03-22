李慧琼：泛民选委为反中央而支持曾俊华不理性

（联合早报网讯）香港特首选举将于这个星期天（26日）举行，民建联主席李慧琼今早接受商业电台访问时指出，泛民选委为反对中央而支持候选人之一的曾俊华并不理性，认为“选举中简单化的扣帽子使问题简单化”。

据明报新闻网报道，李慧琼说，由于早前决定分开处理提名和投票，所以再度邀请候选人与他们会面讲述政纲。李慧琼指出，昨天在民建联与林郑月娥的会面中，向她提问30多个项目，认为她非常熟悉政策，也与他们坦诚交换意见，认为她的政纲全面及实在。

李慧琼透露，投票意向会在星期五决定，也提到自己不相信民建联的选委和中委会突然不支持林郑月娥。她说，普遍民建联选委及成员都认为林郑月娥较合适。

李慧琼也提及现时香港选举文化“少看政纲，只看阵营”，指不少人综合各方资料林郑月娥是中央最接受的候选人，为了反中央而出现反林郑月娥情绪。

被问到会否担心近日中央风向会转时，李慧琼回应称，自己担心的是未来数天会否有丑闻爆出，因为选举就是选举。她说，不希望扣帽子和黑材料充斥选举，而是次选举都有简单化的扣帽子如“CY2.0”（梁振英2.0）及“撕裂2.0”，认为这只是将问题简单化。（联合早报网编辑：王纬温）

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